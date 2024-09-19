حملة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة تستهدف 70 ألفا و300 رأس في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الأغنام والماعز"، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، من خلال لجان التحصين المنتشرة فى المحافظة، وتستهدف 70 ألفا و343 رأسا.

تسهيل أعمال فرق العمل

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة للمربين، لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين، فضلًا عن توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات "الأغنام والماعز" بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

استعدادات مديرية الطب البيطري للحملة

فيما أوضح الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أن المديرية استعدت من خلال 96 وحدة بيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تضم 96 من الفرق الطبية من أطباء الوحدات والإدارات والمديرية، بجانب توفير الأدوية والأمصال اللازمة، لتحقيق أقصى درجات الوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة، لافتًا إلي أن الحملة تستهدف تحصين 70 ألفا و343 رأسا من الأغنام والماعز لضمان عدم إصابتها بالمرض، والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

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