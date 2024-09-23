تعليم الفيوم ينظم ندوات تثقيفية بالمدارس ضمن مبادرة بداية جديدة

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية نظمت سلسلة ندوات تثقيفية بالمدارس، ضمن المبادرة القومية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ".

ندوات ومحاضرات توعوية بالمدارس

كما نظمت مديرية التربية والتعليم، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان التغيرات المناخية وآثارها على البيئة بمدرسة الشهيد محمد عبدالفتاح الثانوية بمطرطارس، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، شملت الندوة محاضرة عن آثار التغيرات المناخية علي الكرة الأرضية.

دور الإذاعة المدرسية في نشر الوعي

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ان المبادرة القومية " بداية جديدة" يتم تنفيذها بالتربية والتعليم من خلال العديد من الأنشطة، فقد تم التنبيه علي جميع مدارس الفيوم باستخدام الإذاعة المدرسية كوسيلة لتفعيل المبادرة، وقد القي في الإذاعة المدرسية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، كلمة في طابور الصباح عن فضل العلم وأثره فى تقدم المجتمع".

كما كانت كلمة الإذاعة المدرسية بمدرسة عين شمس بنات بإدارة غرب الفيوم، عن مهارات الصناعة وريادة الاعمال، وتناولت مفهوم ريادة الاعمال، وسمات وصفات رائد الأعمال.

دور المكتبة المدرسية في تفعيل المبادرة

ونظم توجيه المكتبات، عددا من الندوات بالمكتبات من خلال مجموعة من الأنشطة من المطويات والمحاضرات والندوات داخل مكتبة مدارس سميرة غبور الابتدائية ومكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات ومكتبة مدرسة الشهيد يحى زكى الإعدادية ومكتبة مدرسة العبور الفنية بدسيا

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