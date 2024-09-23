ندوة عن أهمية برامج الوعي الاثري والسياحي بإدارة كهرباء شرق الفيوم

نظمت إدارة الوعي الاثري بمحافظة الفيوم، ندوة توعية بإدارة هندسة كهرباء شرق الفيوم، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

محتوي المحاضرة الرئيسية بالندوة

وحاضر بالندوة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، دارت المحاضرة حول أهمية المبادرة في بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

كما تناولت أيضًا أهمية برامج الوعي الاثري والسياحي لدى افراد المجتمع بشكل كبير في تنمية الحركة السياحية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي

أهمية الحفاظ علي التراث الثقافي والحضاري

كما تناولت تنمية الوعي لدى الشباب والأطفال بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري العريق لمصر وأكدت خلال الندوة على ضرورى محاربة البحث والتنقيب عن الاثار وما يترتب علىة مخاطر عديدة، تتمثل في إتلاف الآثار وتهريبها للخارج.

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