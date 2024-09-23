نيابة الفيوم تصدر قرارا بالتحفظ على حدث اعتدى جنسيا على شقيقته

أصدرت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، قرارا بالتحفظ على حدث عمره 16 بعد أن أثبتت التحريات أنه عاشر شقيقته الكبري 18 سنة معاشرة الازواج، وحملت منه سفاحا، ما تسبب في إصابتها بتسمم حمل قبل موعد الولادة بساعات قليلة.

تفاصيل اعتداء حدث علي شقيقته القاصر

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مستشفي الفيوم العام، بوصول قاصر عمرها 18 عاما، مصابة بحالة اعياء شديدة، والتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها مصابة بتسمم حمل، وهي في الأسابيع الاخيره لحملها وعلي وشك الولادة، وبمناقشة القاصر عن تاريخ شعورها بالألم وعن زوجها تبين أنها غير متزوجة.

وانتقل الي مستشفي الفيوم العام قوة من إدارة البحث الجنائي، والتطوير سؤالها، أقرت أن شقيقها الأصغر هو من عاشرها عدة مرات حتي حملت منه سفاحا.

وتمكنت وحدة مباحث قسم ثان الفيوم من ضبط المتهم المقيم بإحدي المناطق الغشوائية في دائرة القسم، ولم ينكر ارتكاب للواقعة، وارجع السبب الي مشاهدة قط يعاشر قطعة اثار شهوته، وحاول أن يعاشر أخته الا انها قاومته، فإغتصبها عنوة في المرة الاولي، لكنها سلمت له نفسها بعد ذلك عدة مرات حتي حدث الحمل.

قرار النيابة العامة حول الواقعة

وتحرر المحضر اللازم بقسم ثان الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهم، وكلف مستشفي الفيوم العام بإعداد تقرير عن حالة القاصر، وتولي التحقيق.

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