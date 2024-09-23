الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الزمالك السابق يحضر المران لدعم اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

الزمالك
الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي،  حضور أيمن حفني نجم الفريق السابق من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني على مصافحة حفني قبل التدريبات، والذي أكد لهم على ثقته الكاملة في قدراتهم على تحقيق اللقب.

 

وانتظم مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام الأهلي.

مصطفى شلبي ودونجا

 وكان الثنائي تعرض للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك مصطفى شلبي ودونجا في التدريبات الجماعية اليوم بعد التأكد من جاهزيتهما من الناحية الطبية.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

الزمالك يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

الزمالك يفاجئ عبدالله السعيد بهذا القرار

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الأهلى والزمالك مباراة الأهلي والزمالك السوبر الأفريقي مباراة السوبر الافريقي نادي الزمالك أيمن حفني

مواد متعلقة

الزمالك يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة بكأس العالم 2026.. الزمالك يعلن عن زيه الخاص بالسوبر الإفريقي.. وميكالي يوقع عقود تدريب منتخب 2005

الدوري الإيطالي، تعادل إنتر وميلان 1-1 في الشوط الأول (صور)

جلسة تصوير جديدة لزي الزمالك في السوبر الإفريقي

برشلونة يفوز على فياريال بخماسية ويواصل تصدره للدوري الإسباني (صور)

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتر كونتيننتال

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

أرسنال بـ10 لاعبين يتعادل مع مانشستر سيتي 2-2 في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى وأرخص عمرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية