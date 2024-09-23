الزمالك يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

انتظم مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام الأهلي.

مصطفى شلبي ودونجا

وكان الثنائي تعرض للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك مصطفى شلبي ودونجا في التدريبات الجماعية اليوم بعد التأكد من جاهزيتهما من الناحية الطبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.