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خارج الحدود

وزير الداخلية اللبناني يعلن فتح المدارس والمعاهد كمراكز إيواء

بسام مولوي وزير الداخلية
بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني

 قال بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني، اليوم الاثنين، أن تم فتح مدارس ومعاهد رسمية كمراكز للإيواء لعملية النزوح الكثيفة من الجنوب على خلفية الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على عدة مناطق لبنانية.

لبنان يفتتح المدارس والمعاهد الرسمية كمراكز إيواء 

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الإثنين، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن جنوب البلاد  يشهد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق أخرى  باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

لبنان يوجه مستشفيات الجنوب والشرق بالتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي

وفي السياق ذاته طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات بجنوب وشرق البلاد وقف العمليات غير المستعجلة للتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي على البلاد.

جيش الاحتلال يهاجم أكثر من 300 هدف بلبنان

وعلى الجانب الآخر قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس أركانه صدق على هجمات ضد حزب الله، مؤكدا أنه هاجم أكثر من 300 هدف في لبنان.

 

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