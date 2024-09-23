الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الشهر العقاري: توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات التوثيق داخل الجامعات

سيارات متنقلة لتقديم
سيارات متنقلة لتقديم خدمات التوثيق
ads

 تحرص مصلحة الشهر العقاري على تقديم خدمات التوثيق للجامعات المصرية، لتلبية احتياجات أساتذة الجامعات والطلاب داخل الحرم الجامعي.

وتوفر مصلحة الشهر العقارى سيارة مُتنقلة لتقديم كافة تعاملات الشهر العقاري وخدمات التوثيق لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات التي تتقدم بطلب  للحصول على تلك الخدمة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى  توفير وسيلة دفع إلكترونية (فيزا أو كارت مرتب أو كارت ميزة) لإتمام المعاملة. 

وأكدت مصلحة الشهر العقاري الاتصال بالرقم الموحد  15999، وذلك بنظام الحجز المسبق لمن يرغب في الحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمنزل أو بمقر العمل لكبار السن والأشخاص الذين يصعب عليهم التوجه لمكاتب الشهر العقاري وكذا الشركات. 

وكانت وزارة العدل قد أطلقت  خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة، وجار استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات. 

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب (40) مستشارا وإداريا على أعمال التصديق على المُحررات. 

2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.

3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.

جدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظرًا لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من  المقر المركزي الوحيد  فى محافظة القاهرة، والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.

وتجدر الإشارة الى أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعًا بالتزامن مع إطلاق مبادرة  رئيس الجمهورية التي أطلقها  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة (100) يوم، والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛ بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مكاتب الشهر العقاري سيارات متنقلة الشهر العقاري والتوثيق

مواد متعلقة

العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم (فيديو)

العدل تعقد ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان بالمحاكم

الأكثر قراءة

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

لبس يونيفورم زى الطلبة.. مدير مدرسة بالجيزة يشارك الطلاب فرحتهم ببداية العام الدراسي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية