الشهر العقاري: توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات التوثيق داخل الجامعات

تحرص مصلحة الشهر العقاري على تقديم خدمات التوثيق للجامعات المصرية، لتلبية احتياجات أساتذة الجامعات والطلاب داخل الحرم الجامعي.

وتوفر مصلحة الشهر العقارى سيارة مُتنقلة لتقديم كافة تعاملات الشهر العقاري وخدمات التوثيق لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات التي تتقدم بطلب للحصول على تلك الخدمة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى توفير وسيلة دفع إلكترونية (فيزا أو كارت مرتب أو كارت ميزة) لإتمام المعاملة.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري الاتصال بالرقم الموحد 15999، وذلك بنظام الحجز المسبق لمن يرغب في الحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمنزل أو بمقر العمل لكبار السن والأشخاص الذين يصعب عليهم التوجه لمكاتب الشهر العقاري وكذا الشركات.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة، وجار استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب (40) مستشارا وإداريا على أعمال التصديق على المُحررات.

2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.

3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.

جدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظرًا لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من المقر المركزي الوحيد فى محافظة القاهرة، والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.

وتجدر الإشارة الى أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعًا بالتزامن مع إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة (100) يوم، والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛ بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.