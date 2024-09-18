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العدل تطلق العمل في 10مكاتب تصديق في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

أطلقت وزارة العدل،  اليوم، الأربعاء، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة، وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات. 

 

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب (40) مستشار وإداري على أعمال التصديق على المُحررات. 

2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.

3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.

وجدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظرًا لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من  المقر المركزي الوحيد  فى محافظة القاهرة، والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.

وتجدر الإشارة الى أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعًا بالتزامن مع إطلاق مبادرة  رئيس الجمهورية التي أطلقها  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة (100) يوم، والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛ بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وزير العدل

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