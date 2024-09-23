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حوادث

حبس عاطلين بتهمة النصب على مواطنين في مصر الجديدة

حبس عاطلين متهمين
حبس عاطلين متهمين بالنصب على المواطنين

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطلين متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك محل كائن بدائرة القسم) بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بالحضور للمحل الخاص به وإدعائهما أنهما موظفان لإحدى الشركات الحكومية وأخبراه بوجود مخالفات قانونية بالمحل وطلبا منه تحويل مبلغ مالى على أحد المحافظ الإلكترونية نظير تلك المخالفات وعقب تحويله قاما بالاستيلاء عليه وعدم التجاوب معه.


وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين  – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (2 كارنيه خاصين بالشركة المشار إليها "مزورين" وكذا عدد من الكروت – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصايبًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين نظير مبالغ مالية، بالإشتراك مع (مالك مركز للكمبيوتر والطباعة) تم ضبطه وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطه الإجرامى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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