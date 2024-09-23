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حوادث

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي حكومة للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

ضبط تشكيل عصابى،
ضبط تشكيل عصابى، فيتو

 تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

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 تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك محل كائن بدائرة القسم) بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بالحضور للمحل الخاص به وإدعائهما أنهما موظفان لإحدى الشركات الحكومية وأخبراه بوجود مخالفات قانونية بالمحل وطلبا منه تحويل مبلغ مالى على أحد المحافظ الإلكترونية نظير تلك المخالفات وعقب تحويله قاما بالاستيلاء عليه وعدم التجاوب معه. 
 

 

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين  – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 كارنيه خاصين بالشركة المشار إليها "مزورين" وكذا عدد من الكروت – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصايبًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين نظير مبالغ مالية، بالإشتراك مع (مالك مركز للكمبيوتر والطباعة) تم ضبطه وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطه الإجرامى.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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