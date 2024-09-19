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محافظ الفيوم يفتتح موسم جني محصول القطن (صور)

افتتاح موسم جني القطن
افتتاح موسم جني القطن بالفيوم، فيتو

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، موسم جني محصول القطن، بأحد الحقول الزراعية بزمام قرية منشاة رحمي التابعة لمركز إطسا، للتعرف على نوعية وحجم الإنتاج، ومشاركته الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني محصول القطن، حضر الافتتاح الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد رجب مدير عام الإصلاح الزراعي.

القطن المصري ذو جودة عالية وسمعة عالمية

وأكد محافظ الفيوم، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده في السوق العالمي، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن، بما يعود بالنفع على الفلاح ويرفع مستوى معيشته اقتصاديًا، معربًا عن سعادته بمشاركة الفلاحين فرحتهم الغامرة بجنى محصول القطن، مشددًا على تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند تسويقه، من خلال المزادات المعلنة دون وسطاء.

تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القطن

وأضاف المحافظ، أن الدولة حريصة على تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة محصول القطن خلال الأعوام القادمة، باعتباره محصولا استراتيجيا مهما كالقمح، من خلال توفير جميع كل ما يهم الفلاح من تنظيم حملات الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية زراعة محصول القطن، وطرق مقاومة الآفات، وتوفير البذور المعتمدة المنتقاة، التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن، فضلًا عن توفير الأسمدة، والعمل على تسويق المحصول بأسعار مجزية.

التصدي للممارسات الاحتكارية

وشدد محافظ الفيوم  على التصدي بكل حسم لأي ممارسات احتكارية لتجار القطن، تعود بالسلب عليهم، مؤكدًا أنه سيتم تكليف الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة مزادات بيع الأقطان، لفرض رقابة صارمة على السياسات الاحتكارية، ومنع أي تلاعب في سعر المحصول، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق الصالح العام للمزارعين، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالقطاع الزراعي.

مواعيد مزادات القطن بالمحافظة

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الزراعة بالفيوم، بضرورة إخطار جميع حائزي القطن، بموعد ومكان عقد مزادات بيع الأقطان، لدعوة الفلاحين والمزارعين لحضور المزادات، مع إعلان السعر العالمي وسعر الدولار في مكان واضح للجميع قبل بدء المزاد، لافتًا إلى أن القوانين تتيح إعادة المزاد، في حال اعتراض المزارعين، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، لمواجهة أي ممارسات سلبية أو احتكارية خلال توريد محصول القطن.

أصناف ومساحات القطن في الفيوم

وأوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة، تبلغ نحو 21 ألفا و390 فدانًا من صنف جيزة 95، بزيادة 2000 فدان عن العام الماضي، بواقع 3265 فدانًا بمركز الفيوم، و3829 فدانًا بمركز سنورس، و4661 فدانًا بمركز طامية، و4194 فدانًا بمركز إطسا، و1392 فدانًا بمركز أبشواي، و1149 فدانًا بمركز يوسف الصديق، بجانب مساحة 2900 فدانًا تابعة لعدد 32 جمعية للإصلاح الزراعي بمختلف مراكز المحافظة.

حلقات تجميع القطن بالمحافظة

وأضاف، أنه قد تم تخصيص 11 حلقة لتجميع الأقطان بمختلف مراكز المحافظة، بواقع حلقتين بمركز الفيوم بمنطقتى دسيا والحادقة، وحلقتي سنورس أول وسنورس ثان بمركز سنورس، وعدد 3 حلقات بمركز إطسا تضم حلقة بندر إطسا، حلقتى منشأة رحمي، ومنية الحيط، وحلقة بندر طامية وقرية الروضة بمركز طامية، وحلقة قرية الجيلاني بمركز أبشواي، وحلقة جبل سعد بمركز يوسف الصديق، مؤكدًا أنه لن يسمح بإنشاء أي حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لهذا الشأن، ولن يتم استلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة، بواسطة بطاقة تحقيق الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من الوسطاء.

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