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ثقافة وفنون

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العروض القصيرة بأكاديمية الفنون

مهرجان العروض القصيرة،
مهرجان العروض القصيرة، فيتو

ينظم المعهد العالى للفنون الشعبية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،  وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد، مهرجان العروض القصيرة في دورته الأولى والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة سناء جميل.

تكريم اسم سناء جميل 

ويأتي ذلك تكريمآ للراحلة لها لما قدمته من أعمال فنية هامة ومتميزة بالمسرح  المصرى أهمها مسرحية الناس اللي فوق، مسرحية زهرة الصبار، مسرحية زوجات وأزواج، وغيرها من الأعمال المسرحية والدرامية. 

مهرجان العروض القصيرة 

ويضم المهرجان فى دورته ٥ عروض قصيرة يقوم بإخراجها طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية كنشاط فني وعملى، لتفريغ طاقاتهم الفنية.

ويدير المهرجان الطالب عمرو محروس تحت اشراف فنى للدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية بالمعهد، وذلك  في الفتره من ٢٧ سبتمبر وحتى ٣٠ من الشهر نفسه على مسرح مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون. 

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مهرجان العروض القصيرة المعهد العالى للفنون الشعبية أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة سناء جميل

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