رئيس أكاديمية الفنون تشهد بروفات فرقة كوكب الشرق النسائية (صور)

شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بروفات فرقة كوكب الشرق النسائية، وذلك تحت إشراف الدكتورة مها العربى عازفة القانون والعميد السابق للمعهد العالي للموسيقى العربية.

رئيس أكاديمية الفنون

وأعربت "جبارة" عن سعادتها بعودة نشاط الفرقة مرة أخرى بعد فترات توقف طويلة، مضيفة أن فرقة كوكب الشرق النسائية تضم عددا كبيرا من العازفات والمطربات الموهوبات من داخل المعهد وخارجه.

وأكدت أن الساحة الثقافية سوف تشهد خلال الفترة المقبلة العديد من الحفلات المتميزة لهن تحت قيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.