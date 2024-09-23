كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وسيدني في افتتاح مونديال الأندية بالقاهرة
كرة اليد، يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية في افتتاح البطولة أمام فريق سيدني بطل أستراليا.
وتقام مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي يوم الجمعة المقبل، وتنطلق في الـ6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد
وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالى:
المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي
المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى
المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.
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