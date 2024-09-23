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ثقافة وفنون

10 أكتوبر عرض أولي حلقات مسلسل الجريمة القصير "Sweetpea"

Sweetpea، فيتو
Sweetpea، فيتو

مسلسل Sweetpea، أعلنت قناة  Sky Atlantic، عن عرض أولي حلقات مسلسل Sweetpea، بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤.

Sweetpea، هو مسلسل تلفزيوني درامي كوميدي، من تأليف كيرستي سوين، عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب سي جيه سكوز.

قصة مسلسل Sweetpea

Sweetpea، يحكي قصة شابة عادية، تعمل في وظيفة مملة، وتشعر بالتجاهل من قبل الجميع، بعد حادثة عنيفة، تتحول حياتها تمامًا، وتكتشف أنها قادرة على ارتكاب جرائم قتل، المسلسل يستعرض كيف تتحول من شخصية هادئة إلى قاتلة بدم بارد، بينما تحاول التكيف مع هذا الجانب المظلم الجديد في شخصيتها.

والمسلسل من بطولة إيلا بورنيل، وكالام لونش، ونيكول ليكي، وليا هارفي.
 

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