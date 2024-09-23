جانيت جاكسون: لم أعتذر لـ كامالا هاريس ومصرة على تصريحاتي

هوليوود والانتخابات الرئاسية، أصدر ممثلو، المغنية الأمريكية، جانيت جاكسون، بيانا، أكدوا فيه إن المغنية لم تصدر اعتذارًا، عن تعليقاتها بشأن عرق المرشحة الرئاسية، كامالا هاريس، كما ورد مؤخرا في عدد من وسائل الإعلام والصحافة.

وأخبر ممثلو جانيت جاكسون، موقع فارايتي، أن "الاعتذار"، الذي صيغ بشكل غير عادي عن تعليقات المغنية غير المستنيرة حول الخلفية العرقية للمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، قدمه شخص ليس مدير أعمال المغنية، كما ادعى، وبالتالي لم يكن مخولًا بالتحدث نيابة عنها، وأن المغنية مصرة على تصريحاتها السابقة.

جانيت جاكسون: كامالا هاريس ليست سوداء

وأثارت المغنية جانيت جاكسون الجدل، بعد تشكيكها بعرق كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، قائلة "هاريس ليست سوداء هذا ما سمعته، إنها هندية".

وأضافت جاكسون، أن “والد كامالا هاريس أبيض، هذا ما قيل لي.. أعني أنني لم أشاهد الأخبار منذ أيام قليلة... قيل لي إنهم اكتشفوا أن والدها أبيض”.

وحول ما إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لرئيسة صاحبة البشرة "السوداء"؟ أجابت "لا أعلم.. بصراحة، لا أريد الإجابة على هذا السؤال؛ لأنني لا أعلم حقًا.. أعتقد أن أيًا كان ما سيحدث، فسوف يكون الأمر فوضويًا".