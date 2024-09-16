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ثقافة وفنون

جوائز الإيمي، تايلور زاخر بيريز مع والدته على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

تايلور زاخر بيريز
تايلور زاخر بيريز ووالدته، فيتو

جوائز الإيمي، اختار الممثل الشاب تايلور زاخر بيريز، اصطحاب والدته، إلى حفل توزيع جوائز الإيمي، وظهر الممثل، مع والدته على السجادة الحمراء للحفل، والتقطا العديد من الصور.

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وبدأت منذ قليل، فعاليات، حفل توزيع جوائز الإيمي، في نسختها الـ 76، حيث توافد النجوم على السجادة الحمراء للحفل.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم. 

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