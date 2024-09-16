جوائز الإيمي، تايلور زاخر بيريز مع والدته على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

جوائز الإيمي، اختار الممثل الشاب تايلور زاخر بيريز، اصطحاب والدته، إلى حفل توزيع جوائز الإيمي، وظهر الممثل، مع والدته على السجادة الحمراء للحفل، والتقطا العديد من الصور.

Taylor Zakhar Perez and his mom at the #Emmys pic.twitter.com/amJwltaJfy — Film Updates (@FilmUpdates) September 15, 2024





وبدأت منذ قليل، فعاليات، حفل توزيع جوائز الإيمي، في نسختها الـ 76، حيث توافد النجوم على السجادة الحمراء للحفل.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.