أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوياتها

سعر الذهب اليوم، جاءت الاسعار المحلية للذهب اليوم الاثنين مرتفعة مع بداية التعاملات علي الرغم من صعود السعر آلعالمي الي أعلي مستوى له علي الإطلاق.

وتوقعت العديد من العاملين في قطاع المشغولات الذهبية صعود جديد في الأسعار الفترة المقبلة.

اسعار الذهب في البورصة اليوم

سعر الذهب اليوم، قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين الثالث والعشرين من سبتمبر، بعدما خفض الفدرالي معدل الفائدة لأول مرة في 4 سنوات، ومع متابعة آخر مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 2654.30 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2656.1 دولار للأونصة.

تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

وقفز سعر الملاذ الآمن بنحو 26% في 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2010، مع اتجاه المستثمرين للتحوط من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3555 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3047 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيهًا.