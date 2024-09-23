مؤشر الذهب العالمي يتلون بالأخضر بحركة التداولات لهذا السبب
مؤشر الذهب العالمي، يستمر مؤشر الذهب العالمى بالتلون بالأخضر خلال حركة التداولات العالمية، ليسجل مستوى تاريخيًّا جديدًا متأثرًا بتوقعات الأسواق العالمية بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.
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ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليًّا
ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًّا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.
جدير بالذكر سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2621 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.
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