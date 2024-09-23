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وكيل تعليم ميت غمر بالدقهلية يتفقد المدارس في القرى (صور)

جولة وكيل تعليم ميت
جولة وكيل تعليم ميت غمر، فيتو

 أجرى عبد الحميد شعيب وكيل إدارة  ميت غمر التعليمية بالدقهلية، جولة تفقد خلالها عددا من المدارس التابعة له للإدارة في العام الدراسي الجديد.

جولة على مدارس القرى 

 وتزينت مدارس إدارة ميت غمر التعليمية بوجود أبنائها الطلاب، واستهدفت الزيارة مدرسة نجية الغريب الابتدائية بدماص، مدرسة الشهيد يحيى الأدغم للتعليم الأساسى بكوم النور، مدرسة الشهيد أيمن الدسوقى الثانوية بنات بميت غمر.

وتأتى هذه الزيارات مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م مع ثاني  ايام العام الدراسى فعليا للطلاب داخل الفصول.

 

متابعة سير العملية التعليمية داخل المدارس

وحرص على متابعة سير العملية التعليمية داخل المدارس، وأكد على ضرورة الالتزام والانضباط من الجميع وتطبيق كافة القرارات الوزارية التى تخضع لها العملية التعليمية.

 

اتباع التعليمات الصحية حرصا على سلامة وصحة الطلاب 

 وأشار إلى ضرورة اتباع التعليمات الصحية حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب .
 

ووجه كلمة لأبنائه الطلاب رسالة جاء فيها أبنائى الأعزاء طلاب إدارة ميت غمر التعليمية تدخلون المدرسة اليوم طلابا وقد تدخلونها مستقبلا مدرسين أو أولياء أمور أطباء ومهندسين فلتكن عودتكم إليها اليوم بداية لصناعة المستقبل.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس علي مستوي المحافظة  2720 مدرسة، وإجمالي عدد الطلاب 1 مليون و406 آلاف و204 طلاب وطالبات بمختلف المراحل، واجمالي عدد المعلمين 52 ألفا و449 معلما ومعلمة.

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