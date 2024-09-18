توقيع الكشف على 814 مريضًا ضمن قافلة "بداية" في ميت غمر بالدقهلية (صور)

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية توقيع الكشف الطبى على نحو 814 مريضًا بقرية الحاكمية مركز ميت غمر وذلك ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية ".

9 عيادات في القافلة الطبية بالحاكمية

وأضاف وكيل وزراة صحة الدقهلية أن القافلة تضمنت نحو 9 عيادات ( باطنة، اطفال، جراحة، جلدية، انف واذن، أسنان، نسا وتنظيم أسرة- - رمد - عظام.) إلى جانب فريق المبادرة، والتثقيف الصحي.

البيان الختامي للقافلة الطبية

وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 151

اطفال 117

عظام 131

جراحة 38

انف واذن 60

أسنان 25

جلدية 165

نسا وتنظيم اسرة 39

رمد 88

إجراء 211 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و41 حالة أشعة عادية

كما تم إجراء 211 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و41 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 149 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 4 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية.