تجمع مبالغ من الأهالي، مدارس تمريض تحت بير السلم بالقليوبية

تعيش محافظة القليوبية أزمة حقيقية بسبب ظهور بعض المدارس غير المرخصة التي تضع لافتة وزارة الصحة عليها، بعضها في العاصمة بنها تحت مرأى ومسمع من المسؤولين.

وهذه المدارس قدمت إعلانات على فيس بوك، وتهافت عليها الأهالي، حيث يتم التقديم بموجب دفع إيصال بـ 1600جنيه غير قابلة للرد وسط عدم رقابة من مديرية الصحة بالقليوبية على تلك المدارس.

مدارس غير مرخصة للتمريض بالقليوبية

قال أكرم توفيق ولي أمر، إنه سمع بإنشاء إحدى المدارس ببنها للتمريض الخميس الماضي، ووجد العديد من المحيطين به يتداولون الإعلانات الخاصة بها على فيس بوك، بالفعل وجد المدرسة عليها لافتة بأنها مرخصة من وزارة الصحة، ودفع 1600 جنيه غير قابلة للرد، ورسوم أخرى للامتحان وأبلغه المسؤولين هناك أن الدراسة ٥ سنوات تكلفة العام 20 ألف جنيه قابلة للزيادة سنويًّا، ليفاجئ أن المكان غير مرخص ويجمع أموالًا دون رقابة.

وأضافت ثنية شكري ولية أمر، أنها في حالة صدمة بعد دفعها المبالغ المالية وعلمها أن المكان كان في البداية مرخص مدرسة ثانوي خاص وتفاجأوا بوضع لافتة بتحوله لمدرسة تمريض، مشيرة أن المدرسة لا تعطي ترخيص مزاولة مهنة وغير معترف بها، مؤكدة أنه حتى اللحظة يجمع الأموال تحت مرأى وعلم من الجميع.

وأوضح مصدر بالصحة ان هناك شقة أخرى كانت تدعي انها كلية تمريض وبالفعل يقبل الأهالي عليها ويدفعون الأموال والمكان غير مرخص وصدر له قرار بتشميعه ، لكن يعاود العمل مرة أخرى.

وأكد مصدر مسؤول بالمحافظة أن مديرية التربية والتعليم أرسلت لجنة ووجدت أن الأمر حقيقة فأرسلت إنذارًا للمدرسة وطالبتها بإزالة اللافتة، وعدم تغير البيانات التي صدر على أساسها الترخيص، وهي أنها مدرسة ثانوي وليس تمريض.