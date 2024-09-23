قيادات إسرائيلية: نواجه يوما من القتال الكثيف مع حزب الله

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية ورؤساء السلطات المحلية بشمال إسرائيل قولهم:"إنهم يواجهون يوما من القتال الكثيف مع حزب الله اللبناني".

أمريكا تحذر إسرائيل من حرب شاملة مع حزب الله

وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الولايات المتحدة وجهت "تحذيرًا شديدًا" لإسرائيل من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، فقد أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة تحذير لإسرائيل، وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، المضطربة منذ نحو عام.



وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على "عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله".

وأشارت "كان" إلى أن الرسالة الأمريكية طالبت الإسرائيليين بـ"ترك مجال لحل دبلوماسي، حتى في حالة الرد العسكري".