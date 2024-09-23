الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قيادات إسرائيلية: نواجه يوما من القتال الكثيف مع حزب الله

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

 نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية ورؤساء السلطات المحلية بشمال إسرائيل قولهم:"إنهم يواجهون يوما من القتال الكثيف مع حزب الله اللبناني".

 

أمريكا تحذر إسرائيل من حرب شاملة مع حزب الله 

 وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الولايات المتحدة وجهت "تحذيرًا شديدًا" لإسرائيل من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، فقد أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة تحذير لإسرائيل، وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، المضطربة منذ نحو عام.


وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على "عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله".

وأشارت "كان" إلى أن الرسالة الأمريكية طالبت الإسرائيليين بـ"ترك مجال لحل دبلوماسي، حتى في حالة الرد العسكري".

txt

حزب الله يعلن بدء مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل

txt

أمريكا تحذر إسرائيل من دخول حرب شاملة مع حزب الله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله إسرائيل أمريكا

مواد متعلقة

أمريكا تحذر إسرائيل من دخول حرب شاملة مع حزب الله

حزب الله يعلن بدء مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل

الأكثر قراءة

فودافون تكشف حقيقة تعطل الشبكة وتأثر الخدمات

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

دوري أبطال إفريقيا، تصنيف الفرق المتأهلة لدور مجموعات

بقيادة الزمالك، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

نشرة أخبار مصر، موعد انتهاء أزمة نقص الدواء.. سر غضب الخطيب قبل السوبر.. السعر العادل لكرتونة البيض

شروط التقديم وحجز شقق صبا "Saba" بأكتوبر

منوعات

المزيد

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

ماسك يعلن أجندة الرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى المريخ

180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية