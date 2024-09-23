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خارج الحدود

أمريكا تحذر إسرائيل من دخول حرب شاملة مع حزب الله

نتنياهو وبايدن، فيتو
نتنياهو وبايدن، فيتو

غزة الآن، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الولايات المتحدة وجهت "تحذيرًا شديدًا" لإسرائيل من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، فقد أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة تحذير لإسرائيل، وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، المضطربة منذ نحو عام.


وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على "عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله".

وأشارت "كان" إلى أن الرسالة الأمريكية طالبت الإسرائيليين بـ"ترك مجال لحل دبلوماسي، حتى في حالة الرد العسكري".

وحسب المصدر، يخشى المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع.

ولم تذكر "كان" كيفية نقل الرسالة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ولا من تولى القيام بهذه المهمة.

لكن في سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للعمليات الإسرائيلية التي تستهدف قدرات حزب الله، بما في ذلك ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الأسلحة ومرافق إنتاج الطائرات المسيّرة قرب الحدود اللبنانية، وفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن "الرسالة الأميركية تؤكد فهم حاجة إسرائيل للرد على استفزازات حزب الله، ومع ذلك هناك دعوة واضحة لضبط النفس والحذر لتجنب مواجهة أوسع نطاقًا".

 

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