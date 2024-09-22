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خارج الحدود

أستاذ علاقات دولية يكشف مصير مستوطني الشمال الإسرائيلي بعد تفجيرات لبنان

شمال إسرائيل، فيتو
شمال إسرائيل، فيتو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن حزب الله في الوقت الراهن وصل إلى مرحلة التسخين للوصول إلى حرب مفتوحة بمعناها الشامل والكامل لأن الحزب أصبح في مأزق حقيقي بين الرد وعدم الرد، لأن عدم الرد على هذه الهجمات، سيؤدي إلى إقدام حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على استمرار عملياتها العسكرية بشكل واضح.

 

موقف نتنياهو الحالي بعد تفجيرات لبنان

وأضاف «فارس»، خلال لقاء مع الإعلامية آية لطفي، خلال برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو لن يتوقف حتى يعود سكان الشمال مرة أخرى إلى مواقعهم لأن هذا الهدف الأول لبنك الأهداف التي وضعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد ردًا من حزب الله حتى تتسع دائرة الصراع.

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مستقبل سكان شمال إسرائيل

وتابع: عودة سكان الشمال إلى إسرائيل لن يحدث بالحرب ولكن من خلال التفاهمات السياسية وتطبيق القرار رقم 1701 بكل أبعاده السياسية والدبلوماسية.

 

انفجار الأوضاع في المنطقة

وأكد أن انفجار الأوضاع في المنطقة بشكل عام قاب قوسين أو أدنى لأن الاحتلال يرغب في اتساع رقعة الصراع.

 

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