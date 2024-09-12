مفاجئ للجميع، مصدر مطلع يكشف موقف السنوار من مبادرة "الممر الآمن" للخروج من غزة

كشفت تقارير حديثة عن موقف يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" من مبادرة "الممر الآمن" ومدى رغبته في مغادرة قطاع غزة، نحو أي وجهة يريدها هو ومن معه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر دبلوماسي مطلع على محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، قوله إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن زعيم حماس يريد مغادرة غزة وإن توفير ممر آمن له للخروج من القطاع ليس أولوية بالنسبة إليه".

وقال الدبلوماسي إن "السنوار يعتقد أنه بأمان أكثر في غزة مما سيكون عليه الحال في دول أخرى مثل إيران أو لبنان"، موضحًا أن "الأطراف المشاركة في حرب غزة تنتظر اقتراحًا جديدًا من واشنطن لتجاوز نقاط الخلاف في اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

ولفت إلى أن "نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات هي وجود إسرائيل في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة المعروفة باسم محور فيلادلفيا، مضيفا أنه من غير المرجح أن تتقدم المحادثات دون قرار بشأن هذه المسألة".

والثلاثاء، طرح المنسق الإسرائيلي لشؤون الرهائن والمفقودين، جال هيرش، إمكانية منح رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار "ممرًا آمنًا" للخروج من غزة، بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في القطاع.

وقال هيرش إن هذه الظروف، إلى جانب أن تصبح غزة "منزوعة السلاح وخالية من التشدد"، يمكن أن تساعد على إنهاء الحرب.

وتصر إسرائيل على ضرورة إبقاء قواتها في المحور لمنع تهريب الأسلحة. في حين قالت حماس إنها لن تقبل اتفاقا لا يضمن انسحابًا إسرائيليًّا كاملًا من غزة.

وقال الدبلوماسي إن هناك شعورا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضحي بوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن إما من أجل بقاء ائتلافه أو لأنه يريد "حربًا إلى الأبد".