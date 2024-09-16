قيادي بحركة حماس: السنوار يستعد لتوجيه رسالة مباشرة إلى شعب فلسطين والعالم

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الإثنين، أن رئيس الحركة يحيى السنوار، الذي لا يعرف مكانه، سيوجه قريبا رسالة مباشرة إلى شعب فلسطين والعالم، بحسب ما نشرته قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله على تطبيقها الرسمي "تيليجرام".

رسالة مباشرة من يحيى السنوار إلى الشعب الفلسطيني والعالم

وأضاف البيان: "ستكون هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار إلى الشعب الفلسطيني والعالم، وسيسمعونها قريبا"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ومن جانب آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوششتاين يوم الاثنين، إن العنف عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في شمال البلاد "لا يمكن أن يستمر".

وأكد نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ما هو مطلوب هو “تغيير في ميزان القوى على حدودنا الشمالية”، كما تعهد بإعادة الأمن إلى تلك المنطقة حتى يتمكن أكثر من 60 ألف من سكان المجتمعات الحدودية الذين تم إجلاؤهم في أكتوبر من العودة إلى ديارهم.