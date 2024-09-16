السنوار يبعث رسالة إلى عبد الملك الحوثي حملت مفاجآت عن الدفاعات الصهيونية

أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، اليوم الاثنين، رسالة إلى زعيم أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، عبد الملك الحوثي.

رسالة من السنوار إلى عبد الملك الحوثي

وجاءت رسالة يحيى السنوار لعبد الملك الحوثي بعد إعلان أنصار الله عن تدشين المرحلة الخامسة من عملياتهم الداعمة والمؤازرة للمقاومة في غزة.

وقال يحيى السنوار في الرسالة التى نشرتها قناة الجزيرة القطرية، إن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة

السنوار يوجه الشكر لجماعة الحوثي اليمنية

ووجه يحيى السنوار الشكر إلى جماعة أنصار الله على "عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان ورسائلهم"

وخاطب السنوار عبد الملك الحوثي قائلا: أبارك وصول صواريخكم إلى عمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض.