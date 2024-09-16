السنوار في رسالة إلى الأمة عن أوضاع غزة: المقاومة بخير

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، اليوم، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع، وهو ما يتطلب من الأمة مساندته.

السنوار يكشف وضع المقاومة فى قطاع غزة

بشأن وضع المقاومة بعد قرابة العام من الحرب المتواصلة؛ أكد يحيي السنوار، فى رسالة وجهها إلى عبد الملك الحوثي، أن المقاومة بخير، وما ينشره العدو الإسرائيلي من أخبار ومعلومات يأتي في إطار الحرب النفسية.

وكشف زعيم حماس يحيى السنوار، أن المقاومة تعد نفسها لمعركة استنزاف، و"ستكسر إرادة العدو الإسرائيلي السياسية كما كسرت إرادته العسكرية".

رسالة يحيى السنوار إلى عبد الملك الحوثي

وكانت رسالة السنوار إلى عبد الملك الحوثي، ثالث رسالة معلنة يبعثها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس منذ انتخابه رئيسا لحركة حماس في السادس من أغسطس الماضى.

أولى الرسائل المعلنة التي وجهها يحيى السنوار، كانت رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، ثمّن فيها دور الجزائر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقبل أيام، وجه السنوار رسالة أخرى إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، شكره فيها على دعم الحزب لغزة، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.