الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

فصائل عراقية تعلن استهداف موقع داخل إسرائيل بمسيرات "الأرفد"

دولة الاحتلال، فيتو
دولة الاحتلال، فيتو

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء اليوم الأحد، أنها نفذت هجوما بالطيران المسير على موقع داخل إسرائيل.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الفصائل إنها نفذت هجوما بمسيرات "الأرفد" على هدف إسرائيلي، مشيرة إلى أن "عملياتنا ستتصاعد".

 

مسيرات تخترق الحدود الإسرائيلية

وذكرت مصادر إسرائيلية أن طائرات مسيرة اخترقت الحدود باتجاه مناطق إسرائيلية.

بالتزامن مع ذلك، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، بأن سربا من الطائرات المسيرة انطلق من العراق تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.

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