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طلاب مدرسة في بنها يؤدون طابور الصباح في الشارع منذ 37 سنة

طابور في الشارع بالقليوبية،
طابور في الشارع بالقليوبية، فيتو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لإقامة طابور الصباح في الشارع بإحدى مدارس قرية ورورة التابعة لإدارة بنها التعليمية، في أول يوم دراسي.

وأكد الأهالي أنه منذ 37 عاما وطلاب ومعلمو مدرسة ورورة الابتدائية المشتركة ببنها محافظة القليوبية، يؤدون طابور الصباح في الشارع فالمدرسة بلا فناء ووسط الروتين والإجراءات والذهاب والاياب يبقي  الوضع كما هو عليه.  

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مدرسة بدون فناء بالقليوبية 

وتطل بوابات المدرسة، المكونة من 3 طوابق، وطرقتها الرئيسية على الشارع مباشرة دون وجود فواصل أو أسوار والمبنى مقام علي شكل المستطيل يتم الدخول إليه من بوابتين حديديتين حيث تضم المدرسة 18 فصلًا  وتم بناء المبنى دون أسوار أو فناء مدرسي  كما كان مخططًا بسبب وجود المدرسة وسط كتلة سكنية تحيط بها من كل اتجاه ما تعذر معه تخطيط  الفناء.

طابور  في الشارع ببنها

وأوضح مصدر مسؤول بتعليم القليوبية   أن الإدارة التعليمية ببنها  خاطبت المديرية التي تعاقب عليها أكثر من وكيل وزارة دون حل ليبقي الوضع كما هو عليه  مشيرا إلى أن الفكرة في الانشاء منذ البداية تمت عن طريق هيئة الأبنية التعليمية بمدرستى ورورة الابتدائية 2 والإعدادية، حيث تم الإنشاء  دون مراعاة لوجود  لوجود فناء في ظل عدم وجود مساحة أرض كافية  . 

 

 

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