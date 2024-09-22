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محافظ القليوبية يصرف مكافأة مالية لأقدم عاملة نظافة في مدرسة ببنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خلال قيامه بجولة تفقدية للمدرسة الفندقية ومدرسة بنها الثانويه بنات لحضور أول طابور للعام الدراسي الجديد للطلاب الصف الاول بجميع مراحل التعليم الاساسي، بصرف مبلغ مالي بقيمه خمس آلاف جنيه لأقدم عامله نظافه في مدرسه الثانويه بنات ببنها لإهتمامها وحرصها الشديد علي نظافة المكان على أكمل وجه، حيث تفقد بصحبتها  الأماكن والتأكد من نظافتها لتكون ملائمة وصالحة لاستخدام الطلاب وللحفاظ علي صحة طلابنا، لأن النظافه من الايمان ولتهيئه بيئه مناسبه للطلاب.

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ورافقه خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وهالة شندي مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كافة الاستعدادات الخاصة ببدء استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2024 – 2025، بمدارس المحافظة اليوم الأحد، حيث تم التأكد من جاهزية كافة المدارس وكذلك نسبة توزيع الكتب الدراسية على الإدارات بعد توريدها من مخازن المديرية تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب، وكذلك التنسيق مع الجهات المختلفة لرفع تراكمات القمامة القريبمحافظ القليوبية يصرف مكافأة ماليه لأقدم عامله نظافه في مدرسه ببنها.

ووجه المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية خلال قيامه بجوله تفقدية للمدرسه الفندقيه ومدرسه بنها الثانويه بنات لحضور أول طابور للعام الدراسي الجديد للطلاب الصف الاول بجميع مراحل التعليم الاساسي، بصرف مبلغ مالي بقيمه خمس آلاف جنيه لأقدم عامله نظافه في مدرسه الثانويه بنات ببنها لإهتمامها وحرصها الشديد علي نظافة المكان على أكمل وجه، حيث تفقد بصحبتها  الأماكن والتأكد من نظافتها لتكون ملائمة وصالحة لاستخدام الطلاب وللحفاظ علي صحة طلابنا، لأن النظافه من الايمان ولتهيئه بيئه مناسبه للطلاب.

ورافقه خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وهالة شندي مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كافةة من المدارس.

وكشفت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المدارس على مستوى المحافظة 2760 مدرسة علي مستوى المحافظة للمراحل المختلفة بداية من الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، بإجمالي عدد فصول 41.252 فصلًا دراسيًا، والتي ستستقبل 1.509.377 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

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