إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالعبور
أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إخطارًا من الخدمات المرورية، يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين أمام صينية الفيروز، بمدينة العبور.
وانتقلت على الفور الخدمات المرورية، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل إتجاه قسم العبور، مما أسفر عن سقوط 7 مصابين، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.