إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالعبور

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إخطارًا من الخدمات المرورية، يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين أمام صينية الفيروز، بمدينة العبور.

وانتقلت على الفور الخدمات المرورية، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل إتجاه قسم العبور، مما أسفر عن سقوط 7 مصابين، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.