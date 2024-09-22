محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة الفندقية في بنها

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بثلاث مدارس ببنها أول أيام العام الدراسي الجديد.

وشارك محافظ القليوبية في طابور الصباح وتحية العلم، بالمدرسة الفندقية ببنها وذلك بحضور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

محافظ القليوبية خلال جولته بالمدارس، فيتو

جولة محافظ القليوبية في مدارس القليوبية

وحرص "المحافظ" على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد،والمَولد النبوي الشريف وقرب حلول ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وطالب التلاميذ بالاجتهاد والإهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الانتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلي تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالإهتمام بغرس حُب الوطن للتلاميذ في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر علي أن يضع نصب عينه مصلحة الوطن، مُطالبًا المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

محافظ القليوبية يتفقد فصول المدارس

واستكمل "محافظ القليوبية" جولته بمدينة بنها بتفقد عدد من الفصول الدراسية بمدرسة الثانوية بنات، وذلك للاطمئنان على حسن سير الدراسة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.وخلال تفقد المحافظ لمدرسة الثانوية بنات وجه بصرف مكافأة مالية لعاملة النظافة مشيدًا بإتقانها في العمل، قائلا ( أنا أريد أن أرى هذا المستوى الجميل من النظافة كل يوم، كل الشكر لك ولكل زملائك الذين يعملون بكل إخلاص وتفاني» .



وأكد "عطية" بأن أبناءنا الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعًا، وأن المُعلِم وإدارة المدرسة محورين رئيسيين فى العملية التعليمية، مؤكدًا بضرورة الإهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين علي أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والاجتهاد، مِشيرًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير كافة وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.