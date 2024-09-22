وقف محطة وقود بالإسماعيلية لتصرفها في 10 آلاف لتر بنزين 92 بطرق غير قانونية

تحرير 96 مخالفة تموينية لمحال تجارية وتموينية ومخابز بلدية

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عددا من الحملات الرقابية على مستوى المحافظة، مستهدفة المخابز البلدية المدعمة، والأسواق والمحال التجارية والمخازن، ومستودعات الوقود.

نتائج الحملات اليومية

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط صاحب محطة وقود للتصرف في 10 آلاف لتر بنزين 92 أوكتين بدون وجه حق، وتوقفت عن ممارسة النشاط لبنزين 95.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة عن المخابز

كما تم تحرير 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، 7 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر لتجميع شيكارتين دقائق من الحصة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المحال التجارية والأسواق

كما تم تحرير 6 محاضر لمنتجات منتهية الصلاحية (بعدد 9621 سلعة منتهية الصلاحية من المواد الغذائية - الدهانات - مسحوق الغسيل)، 26 لعدم الإعلان عن الأسعار، 23 محضر لعدم وجود شهادة صحية، محضر علامات وبيانات، محضر تنفيذ أوكازيون بدون تصريح، محضرين عدم الإعلان إعلان عن المخازن، محضرين لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وفي مجال المستودعات ومحطات الوقود، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسطوانات الغاز وعدم احتفاظه بسجل 21 بترول، محضر لعدم الالتزام بالقيد في سجل 21 بترول، محضرين تصرف في كمية قدرها 10 آلاف لتر بنزين 92 أوكتين بدون وجه حق وتوقف عن ممارسة النشاط لبنزين 95.

ووجه "أكرم"، بضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة، للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور الدوري على المخابز البلدية المدعمة؛ لضبط ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.



وفي إطار الجهود التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع عدد من الجهات للعمل على ضبط الأسعار في الأسواق ومنافذ البيع.



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