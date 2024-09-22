الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

تفاصيل حضور الطلاب الطابور الصباحي بالشارع في بنها

طابور في الشارع بمدرسة
طابور في الشارع بمدرسة ببنها، فيتو

أصدرت محافظة القليوبية بيانا بشأن ما تم نشره على أحد المواقع الالكترونية اليوم بخصوص "عدم وجود حرم فناء بمدرستي ورورة 2 والعباس بن عبد المطلب بقرية ورورة" بنطاق مركز ومدينة بنها. 

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وأضاف البيان أن موقف هاتين المدرستين مرصود ومتابع من قبل أجهزة الدولة المعنية، حيث إنه تم  إنشاء المدرستين منذ أكثر من 35 عاما بتبرعات من أهالي القرية، وتاريخ إنشاء المدرستين سابق على إنشاء هيئة الأبنية التعليمية، وبالتالى لم تتبع المعايير الموضوعة من قبل الهيئة فيما يخص الفراغات التكميلية حول منشآت المدارس. 

وأوضح البيان أنه بتقييم الموقف لهاتين المدرستين على مر الفترات السابقة وجد أن الحالة الانشائية للمدرستين جيدة، بالإضافة الى الاحتياج الشديد لهما نظرا لأنها تخدم عدد كبير من الطلبة من أبناء القرية.

واستطرد البيان أنه  تعذر إيجاد أي أراض محيطة يمكن استغلالها كحرم وفناء للمدرسة  بالقرية التابعة لبنها نظرا لأنها تقع فى قلب كتلة سكنية كثيفة ويحدها شوارع ضيقة تخدم هذه الكتل، وتعذر أيضا إيجاد أي أراض بديلة داخل القرية تتيح إنشاء مدارس بديلة تحقق المعايير القياسية المتبعة فى هذا الشأن، ولم يكن هناك بديل أمام أجهزة الدولة إلا إغلاق هاتين المدرستين وتوزيع الطلاب على أقرب مدارس وهو الحل الذى قوبل بالرفض مرارا من أهالي نظرا لما يمثله ذلك من أعباء جمة على الطلاب وأسرهم.
 

واختتم البيان أنه على الرغم من ذلك فإن أجهزة الدولة تعمل على إيجاد بدائل آمنة مناسبة وحلول جذرية للتغلب على هذا الوضع بالتنسيق بين محافظة  القليوبية وهيئة الأبنية التعليمية.

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