توزيع بالونات وهدايا على الطلاب، احتفالات إدارة الخصوص بأول يوم دراسي (صور )

شهدت مدارس إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، احتفالا بأول يوم دراسي من خلال البالونات وتوزيع الهدايا داخل الفصول تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، سماح ابراهيم وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، محمد فايز مدير الإدارة.

احتفالات بمدارس القليوبية، فيتو

احتفالات بمدارس القليوبية، فيتو

محافظ القليوبية في جولة ميدانية

وشَهِدَ المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية صباح اليوم الأحد، طابور الصباح وتحية العَلَمْ في أول يوم دراسي للعام الجديد، وتضمنت الجولة ثلاث مدارس، وحرص "المحافظ" علي حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، ، والمَولد النبوي الشريف وقرب حلول ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وطالب التلاميذ بالإجتهاد والإهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيرًا بأن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الإنتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلي تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالإهتمام بغرس حُب الوطن للتلاميذ في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر علي أن يضع نصب عينه مصلحة الوطن، مُطالبًا المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

جولة لمحافظ القليوبية بالمدارس

واستكمل "محافظ القليوبية" جولته بمدينة بنها بتفقد عدد من الفصول الدراسية بمدرسة الثانوية بنات، وذلك للاطمئنان على حسن سير الدراسة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.وخلال تفقد المحافظ لمدرسه الثانويه بنات وجه بصرف مكافأه ماليه لعامله النظافه مشيدًا بإتقانها في العمل، قائلا ( أنا أريد أن أرى هذا المستوي الجميل من النظافة كل يوم، كل الشكر لك ولكل زملائك الذين يعملون بكل إخلاص وتفاني» .



وأكد "عطيه" بأن أبناءنا الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعًا، وأن المُعلِم وإدارة المدرسة محورين رئيسيين فى العملية التعليمية، مؤكدًا بضرورة الإهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين علي أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والأجتهاد، مِشيرًا إلي أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير كافة وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

احتفالات بمدارس القليوبية، فيتو



ومن الجدير بالذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، من خلال استقبال عدد (1509377) طالبًا وطالبة علي مستوى المحافظة، بإجمالي عدد (2760) مدرسة وعدد فصول (41252).



واشارت المهندسة هالة شندى مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة بانه خلال العام المالي الماضي تم انفاق مايزيد عن 75 مليون جنيه على اعمال الصيانة الشاملة والعاجلة لعدد 60 مدرسة بالمحافظة كما انه خلال خطة العام الجاري سيتم تنفيذ صيانة شاملة لعدد 52 مدرسة بتكلفة تصل الى 132 مليون جنيه

وشدد "محافظ القليوبية" علي رؤساء المُدن والأحياء بإستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ علي صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهوله ويُسر، علاوة علي الإهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موجهًا مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لكافة المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد لضمان إنتظام العملية التعليمية في كافة المراحل، بالإضافة إلي المتابعة والتنويه بالإعلان في مكان واضح بجميع المدارس لتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب للإستفادة بما تُتيحه من مواد تعليمية هامة ومُيسرة.

احتفالات بمدارس القليوبية، فيتو

احتفالات بمدارس القليوبية، فيتو

احتفالات بمدارس القليوبية، فيتو