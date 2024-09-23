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خبراء ماليون يكشفون تأثير طرح حصة بنك المصرف المتحد على حركة التداولات، وعضو مجلس إدارة بالبورصة المصرية لــ "فيتو": يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

المصرف المتحد- فيتو
المصرف المتحد- فيتو

البورصة المصرية، فى خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية، وإعطاء الأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والقادمة لدعم القطاع غير المصرفي لقدرته على جذب رؤوس الأموال من خلال التدفقات النقدية عبر المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، قرر البنك المركزي المصري الأحد طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل “المركزي” حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

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المصرف المتحد - فيتو 

 

طرح المصرف المتحد يؤدي لجذب العديد من الأموال الساخنة للبورصة

ومن جانبه أكد الدكتور أدهم جمال الدين خبير أسواق المال فى تصريحات لــ “فيتو”: طرح المصرف المتحد هو قيمة كبيرة لسوق المال وتؤدى لجذب العديد من الأموال الساخنة للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن الطرح يؤدى إلى زيادة السيولة، وبالتالي زيادة أحجام التداولات خاصة مع الطروحات القوية بالبورصة المصرية.

 التأثير على البورصة المصرية وسوق المال سيكون إيجابيا على المدى الطويل خلال جلسات التداول

وتابع جمال الدين قائلا: التأثير على البورصة المصرية وسوق المال سيكون إيجابيا على المدى الطويل خلال جلسات التداول، مشيرا إلى أن تعزيز البورصة بالشركات القوية والكبيرة يؤدى لجذب استثمارات جديدة، حيث إن الاستثمارات الجديدة هى بمثابة الوقود والمحرك الرئيسي للسوق، وتزداد أهمية تلك الطروحات كلما كانت قوية وكبيرة لما لها من تأثير قوى فى حجم السيولة وقيم التداولات. 

د. ادهم جمال - فيتو 

 

خبير مالي: طرح نسبة من المصرف المتحد بالبورصة يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين

البورصة المصرية، قال الدكتور محمد كمال خبير أسواق المال لــ“فيتو”: إن ملف الطروحات بالبورصة المصرية له تأثير إيجابى شديد عن أداء السوق، مشيرا إلى أن طرح نسبة من بنك المصرف المتحد بالبورصة المصرية يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق لما يتمتع به المصرف المتحد من نتائج أعمال جيدة. 

 

إقبال من المؤسسات العربية والأجنبية على طرح المصرف المتحد 

ومن المتوقع إقبال المؤسسات العربية والأجنبية على طرح المصرف المتحد، مشيرا إلى أن هناك انتظارا دام طويلا لاستكمال برنامج الطروحات بالبورصة المصرية والذى بدأ أخيرا بطرح نسبة من بنك المصرف المتحد بالبورصة المصرية. 

د. محمد كمال - خبير أسواق المال، فيتو 

 

عضو مجلس إدارة البورصة تكشف لــ "فيتو" تأثير طرح المصرف المتحد على سوق المال

قالت الدكتورة راندا حامد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لــ “فيتو” إن  طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية سيكون بمثابة طرح أولي، وهو ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي من أسهم جديدة لكيانات كبيرة، أي طرح جديد، خاصة إذا تضمن نسبة معقولة من أسهم البنك، يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز تنوع الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

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د. راندا حامد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية - فيتو 

الطرح يسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية 

وتابعت راندا قائلة: بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم الطرح في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يعزز من مستويات السيولة ويؤدي إلى رفع تقييمات البنوك المدرجة في البورصة، وبشكل عام، تسهم الطروحات في توسيع قاعدة المساهمين، كما ترفع من مستوى الشفافية والحوكمة، وهو ما يجعل البورصة المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين.

مؤشرات - فيتو 

الطرح قبل نهاية العام مع مراعاة ظروف السوق 

يذكر أنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب، ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. 

كما يضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.

 

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