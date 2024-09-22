الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: سنواصل عملياتنا ضد حزب الله حتى يعود سكان الشمال

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  يوآف جالانت، إن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد حزب الله اللبناني حتى يعود سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد،  أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أن ضرباته ضد حزب الله ستستمر وتزيد حدتها.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر تشكيلات بالقرب من حدود لبنان

 وقال جيش الاحتلال في بيانه:"إنه  نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة"، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات".

 

غارات إسرائيلية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان

 وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة الخيام ومحيط بلدة الزرارية وعيترون والطيبة وزبقين في جنوب لبنان

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