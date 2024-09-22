المقاومة تستهدف مواقع استراتيجية فى الاحتلال، وإسرائيل تزعم إلحاق الضرر بحزب الله

زعم قائد القيادة الشمالية بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، مساء الأحد، أن الاحتلال ألحق ضررا كبيرا بجماعة حزب الله اللبنانية وستواصل وتعمق الضرر.

وأضاف قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين: "نحن في حالة استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على حزب الله".

المقاومة في لبنان والعراق واليمن

في سياق متصل، قالت حركة حماس، فى وقت سابق اليوم، إن تطور رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويربك الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول فرض معادلات جديدة.

فشل إسرائيل فى الاستفراد بقطاع غزة

وأضافت حماس: “رد المقاومة الإسلامية يزيد عدد فرار الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي نتنياهو، كذلك يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة”.

وأشادت حماس، باستهداف المقاومة في لبنان مواقع عسكرية واستراتيجية للكيان الصهيوني ردا على جرائمه.