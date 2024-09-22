الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المقاومة تستهدف مواقع استراتيجية فى الاحتلال، وإسرائيل تزعم إلحاق الضرر بحزب الله

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم قائد القيادة الشمالية بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، مساء الأحد، أن الاحتلال ألحق ضررا كبيرا بجماعة حزب الله اللبنانية وستواصل وتعمق الضرر.

وأضاف قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين: "نحن في حالة استعداد عال لخطط الهجوم الإضافية على حزب الله".

المقاومة في لبنان والعراق واليمن

في سياق متصل، قالت حركة حماس، فى وقت سابق اليوم، إن تطور رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويربك الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول فرض معادلات جديدة.

فشل إسرائيل فى الاستفراد بقطاع غزة

وأضافت حماس: “رد المقاومة الإسلامية يزيد عدد فرار الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي نتنياهو، كذلك يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة”.

وأشادت حماس، باستهداف المقاومة في لبنان مواقع عسكرية واستراتيجية للكيان الصهيوني ردا على جرائمه.

استخدمه حزب الله في ضرب قواعد عسكرية للاحتلال، معلومات عن الصاروخ فادي

وزير خارجية إيران يتوعد بالرد على جرائم إسرائيل في لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي حزب الله تل أبيب حماس نتنياهو لبنان

مواد متعلقة

حماس: تطور رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود شعبنا ويربك الاحتلال

استخدمه حزب الله في ضرب قواعد عسكرية للاحتلال، معلومات عن الصاروخ فادي

حزب الله يهاجم موقعي المنارة وثكنة يفتاح بأسراب من المسيّرات

جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في غزة

الأكثر قراءة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات لاتهامه في قضية شيكات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

منوعات

المزيد

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

المزيد

خدمات

المزيد

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

المزيد
الجريدة الرسمية