الدوري الألماني، بروسيا دورتموند يتقدم على هايدنهايم بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق بوروسيا دورتموند على نظيره هايدنهايم بنتيجة 3-1 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد سيجنال ايدونا بارك، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

سجل ثلاثية بوروسيا دورتموند كل من: دونيايل مالين في الدقيقة 10 وكريم أديمي هدفين في الدقيقة 10 و40، فيما سجل هدف هايدنهايم مارفن بيرينجر في الدقيقة 38.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايدنهايم

وكان نوري شاهين المدير الفني لبروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبل.

وفي خط الدفاع: فالديمار انتون – نيكولاس زوله – رامي بن سبعيني – جوليان ريرسون.

وفي خط الوسط: كريم اديمي – يوليان براندت – باسكال جروس – دنيايل مالين – فيليكس نميشا.

وفي خط الهجوم: سيهرو جيراسي.