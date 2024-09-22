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رياضة

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت

أعلن نوري شاهين المدير الفني لبوروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه لمواجهة شتوتجارت المقرر لها اليوم الأحد في الجولة 4 من الدوري الألماني.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت 

 

ترتيب بوروسيا دورتموند وشتوتجارت 

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، فيما يقع شتوتجارت في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط. 

بوروسيا دورتموند وشتوتجارت 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وشتوتجارت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على أن تبث عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للدوري الألماني. 

 

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الدوري الألماني نوري شاهين دورتموند شتوتجارت بروسيا دورتموند

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