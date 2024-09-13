بروسيا دورتموند يفوز على هايدنهايم برباعية ويتصدر الدوري الألماني مؤقتا

الدوري الألماني، فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره هايدنهايم بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد سيجنال ايدونا بارك، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

سجل رباعية بوروسيا دورتموند كل من: دونيايل مالين في الدقيقة 10 وكريم أديمي هدفين في الدقيقة 10 و40 وإيمري تشان من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي هايدنهايم مارفن بيرينجر في الدقيقة 38 وبريونج في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتصدر فريق بوروسيا دورتموند الدوري الألماني مؤقتًا برصيد 7 نقاط فيما يأتي فريق هايدنهايم في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايدنهايم

وكان نوري شاهين المدير الفني لبروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبل.

وفي خط الدفاع: فالديمار انتون – نيكولاس زوله – رامي بن سبعيني – جوليان ريرسون.

وفي خط الوسط: كريم اديمي – يوليان براندت – باسكال جروس – دنيايل مالين – فيليكس نميشا.

وفي خط الهجوم: سيهرو جيراسي.