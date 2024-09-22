حماس: تطور رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود شعبنا ويربك الاحتلال
قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد: إن تطور رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويربك الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول فرض معادلات جديدة.
المقاومة في لبنان والعراق واليمن
وأضافت حماس: “رد المقاومة الإسلامية يزيد عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو، كذلك يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة”.
وأشادت الحركة باستهداف المقاومة في لبنان مواقع عسكرية واستراتيجية للكيان الصهيوني ردا على جرائمه.
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