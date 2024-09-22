بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينج، أمس السبت، على هامش قمة الرباعية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، معتقدًا أن الميكروفون ليس مفتوحًا، ما اعتبر هفوة جديدة للرئيس الثمانيني.

ونقلت شبكة "سي إن إن" حديث بايدن الذي أدلى به: "نعتقد أن شي جين بينج يتطلع إلى التركيز على التحديات الاقتصادية المحلية والحد من الاضطرابات في العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وهو يتطلع أيضًا إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية، في رأيي، لملاحقة مصالح الصين بقوة".

وأضاف: "تستمر الصين في التصرف بعدوانية، واختبار هذا في جميع أنحاء المنطقة، وهذا صحيح في بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، وجنوب الصين، وجنوب آسيا ومضيق تايوان".

ورفض مجلس الأمن القومي التعليق للشبكة الأمريكية على تصريحات بايدن "غير المقصودة" عندما كان الميكروفون مفتوحًا.

على صعيد متصل، أصر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال إفادة صحفية بوقت سابق السبت، على أن "الصين ليست محور الرباعية".

ووفق "سي إن إن"، فإن من الواضح من قراءات البيت الأبيض لاجتماعات الرئيس بايدن مع زعماء العالم الآخرين، أن تكتيكات الصين "العدوانية" بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي ستلعب دورًا بارزًا في قمة نهاية الأسبوع.

وكان بايدن قد دعا زعماء أستراليا والهند واليابان لحضور قمة رباعية بمسقط رأسه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير هذا الأسبوع.

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