واشنطن بوست: أصوات بإدارة بايدن تتساءل عن سبب مساعدة إسرائيل

نقلت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها اليوم السبت، عن مسؤول أمريكي رفيع قوله: إن هناك أصواتا بإدارة بايدن تتساءل لماذا نساعد إسرائيل إذا كانت هي من جلبت هذا الوضع لها؟!

مسؤولون أمريكيون يتساءلون عن سبب الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها:" أن مسؤولين بالبيت الأبيض يعتقدون أن إستراتيجية إسرائيل الأوسع في لبنان غير واضحة، وأعربوا عن إحباطهم بسبب تصرفات إسرائيل في لبنان".

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية:" أن مسؤولين في البيت الأبيض تساءلوا إلى أي مدى يجب دعم إسرائيل وأنها تظن أن ضرب أعدائها بقوة سيردعهم لكن التاريخ يدل أنها لا تفهم الرسالة

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