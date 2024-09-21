السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

واشنطن بوست: أصوات بإدارة بايدن تتساءل عن سبب مساعدة إسرائيل

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها اليوم السبت، عن مسؤول أمريكي رفيع قوله: إن هناك أصواتا بإدارة بايدن تتساءل لماذا نساعد إسرائيل إذا كانت هي من جلبت هذا الوضع لها؟!

مسؤولون أمريكيون يتساءلون عن سبب الدعم الأمريكي لإسرائيل 

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها:" أن مسؤولين بالبيت الأبيض يعتقدون أن إستراتيجية إسرائيل الأوسع في لبنان غير واضحة، وأعربوا عن إحباطهم بسبب تصرفات إسرائيل في لبنان".

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية:" أن مسؤولين في البيت الأبيض تساءلوا إلى أي مدى يجب دعم إسرائيل وأنها تظن أن ضرب أعدائها بقوة سيردعهم لكن التاريخ يدل أنها لا تفهم الرسالة

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بايدن: أعمل على إعادة سكان شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى منازلهم

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إعلام عبري: إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

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