أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

أعلنت الخارجية الهندية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستعيد إلى الهند نحو 300 قطعة فنية سرقت أو تم تهريبها من الأراضي الهندية.

إعادة قطع فنية مسروقة إلى الهند من أمريكا

وقالت الخارجية الهندية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة، سهل الجانب الأمريكي إعادة 297 قطعة أثرية سرقت أو هربت من الهند،وسيتم تسليمها إلى الهند قريبا".

وأشار البيان إلى أن إعادة القطع الفنية ستتم وفقا للالتزامات الواردة في البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الاجتماع بين مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو 2023.

قمة رباعية كواد

وقالت الخارجية الهندية إن مودي "شكر الرئيس بايدن على دعمه في إعادة هذه القطع الأثرية"، مضيفة أنه في عملية تسليم رمزية، عرضت مجموعة مختارة من القطع الأثرية على رئيس الوزراء مودي والرئيس بايدن على هامش اجتماعهما الثنائي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير" الأمريكية حيث حضر الزعيمان قمة رباعية "كواد" (الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا) أمس السبت.

قطع أثرية عمرها 4000 سنه

وتعود القطع الأثرية التي سيتم استردادها، إلى فترة تمتد إلى ما يقرب من 4 آلاف سنة - من عام 2000 قبل الميلاد إلى عام 1900، ومعظمها عبارة عن مصنوعات من الطين (التيراكوتا) من شرق الهند، لكن هناك أيضا قطعا مصنوعة من الحجر والمعدن والخشب والعاج من مختلف مناطق هندوستان.