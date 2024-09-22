الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرقابة العسكرية للاحتلال تفرض حظرا على نشر تفاصيل هجوم حزب الله على شمال إسرائيل

هجوم حزب الله على
هجوم حزب الله على شمال إسرائيل، فيتو

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الرقابة العسكرية للاحتلال فرضت حظرًا على نشر تفاصيل حول الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على شمال إسرائيل.

 سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارات تستهدف جنوبي لبنان

 

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ جنوبي لبنان.

وأفادت بأن قاعدة رامات ديفيد تعرضت لأضرار وحرائق لحقت نتيجة الهجوم الصاروخي من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في منطقة الشمال، جرى رصد إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض معظم المقذوفات، وسقط مقذوف واحد في المنطقة وجاري التحقيق بالحادث".

وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إصابة شخص جراء سقوط شظية من أحد الصواريخ في الجليل الأسفل.

وأفادت بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء جنوب لبنان، ووقوع غارة إسرائيلية على بين زوطر ودير سريان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر الأحد أنه وجّه ضربات لنحو 290 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان يوم السبت.


وذكر الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت منصات إطلاق، وبنية تحتية خاصة بحزب الله في مناطق متعددة جنوب لبنان.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على "تفكيك وإضعاف قدرات حزب الله والبنية التحتية الخاصة به".

الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.


وقالت الخارجية الأمريكية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".


وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة. يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

أهم المعلومات عن صواريخ حزب الله المستخدمة في الهجوم على إسرائيل

خبير عسكري يكشف حيلة حزب الله للإفلات من الضربات السيبرانية الإسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله إسرائيل

مواد متعلقة

أهم المعلومات عن صواريخ حزب الله المستخدمة في الهجوم على إسرائيل

خبير عسكري يكشف حيلة حزب الله للإفلات من الضربات السيبرانية الإسرائيلية

بعد هجوم حزب الله، سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا في جنوب لبنان

الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لـ 15 صاروخا أطلقها حزب الله (فيديو)

الأكثر قراءة

بالأحضان، أحمد سعد يعود لطليقته في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

كورتوا يحقق رقما سلبيا تاريخيا في الدوري الإسباني

مؤشر الذهب العالمي يواصل التألق، سعر الأونصة يتخطى 2600 دولار

أكسيوس: إدارة بايدن تخشى حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله

عالم أزهري: الدعاء لا يحتاج إلى واسطة، وأهل السنة متفقون على وجود الكرامات

أهم القواعد الجوية والعسكرية، حزب الله ينشر تفاصيل مهمة عن رامات ديفيد (فيديو)

تحسن الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم

أهم المعلومات عن صواريخ حزب الله المستخدمة في الهجوم على إسرائيل

ads

منوعات

المزيد

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية