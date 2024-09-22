الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استخدمه حزب الله في ضرب قواعد عسكرية للاحتلال، معلومات عن الصاروخ فادي

صاروخ فادي، فيتو
صاروخ فادي، فيتو

 أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع "فادي 1" و"فادي 2"، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين.

 

استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ

كما أعلن الحزب قصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من ذات النوع.

 وفيما يلي أبرز المعلومات عن صاروخ فادي: 

استخدم الحزب الصاروخين فادي 1 و2 لأول مرة في ضرب أهداف إسرائيلية.

يبلغ مدى "فادي 1" 80 كيلو مترا، ومن عيار 220 ملم، في حين يصل مدى "فادي 2" إلى 105 كم، ومن عيار 303 ملم.

زود الحزب الصاروخين فادي 1و2 بنظام "جي بي إس".

سمي بهذا الاسم نسبة إلى فادي حسن طويل الذي اغتيل في مايو 1987 في مواجهة لحزب الله مع القوات الإسرائيلية.

بحسب وسائل إعلام لبنانية، فادي الطويل هو شقيق القيادي البارز في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله وسام طويل، الذي اغتالته إسرائيل في يناير 2024.

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